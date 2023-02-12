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В Бурятии на пожаре погиб мужчина

В Бурятии на пожаре погиб мужчина
Происшествия,  Фото:Агентство ГО и ЧС
Его тело обнаружили при тушении горящей квартиры

Трагедия произошла вечером 11 февраля в Еравнинском районе. В двухквартирном доме, который находится в посёлке Можайка, вспыхнула одна из квартир. Сообщение об этом поступило на пульт пожарной охраны.


На место сразу отправились сотрудники пожарной части № 55 и добровольцы. К их приезду пламя уже охватило жилое помещение. Очевидцы рассказали, что внутри может находиться человек. При тушении там обнаружили тело мужчины 1973 года рождения.

На ликвидацию открытого огня ушло менее часа. В результате он повредил квартиру на площади в 29 квадратных метров и уничтожил мебель и технику. Полы и стены обгорели.

Вторая квартира от огня не пострадала. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. При осмотре в помещении обнаружили множественные скрутки алюминиевых и медных электропроводов, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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