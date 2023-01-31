В Бурятии по вине машиниста крана с поддельным дипломом погиб человек









В Бурятии осуждён бывший машинист крана Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом. По его вине погиб рабочий.Трагедия произошла 20 мая 2022 года на вагонном дворе производственного участка в городе Северобайкальск. Работники разгружали древесину из вагона. При этом машинист крана использовал гибкие ленточные стропы, не соответствующие массе груза. Также он привлёк двух стропальщиков, не имеющих допуска к такому виду работ.В какой-то момент при разгрузке брёвен из вагона ленточные стропы не выдержали нагрузки. Брёвна упали на одного из рабочих, который скончался на месте происшествия.Когда началось расследование, вскрылось, что машинист крана ещё в 2011 году попросту купил поддельное удостоверение по профессии, хотя фактически этому не учился. При этом 10 лет мужчина работал, выполняя погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожных путях.Были возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».Свою вину фигурант признал в полном объёме. Он отделался условным сроком.- Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с управлением грузоподъемными механизмами сроком на 2 года. Также подсудимый обязан будет возместить моральный вред близким родственникам погибшего в размере до 7 млн рублей, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.Приговор пока не вступил в законную силу.