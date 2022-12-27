До 31 декабря пока ходит один маленький паром
Через пролив Малое Море на остров Ольхон продолжает ходить только один паром — «Дорожник». При этом навигация на Байкале с 25 декабря закрыта. А с 1 января попасть на остров можно будет только на «Хивусе» — судне на воздушной подушке, сообщают «Вести-Иркутск».
Паром «Дорожник» — самый маленький паром, его вместимость - 50 человек и до восьми легковых автомобилей. Сейчас это единственный способ переправы. Выходить в акваторию Малого Моря разрешат теперь только 15 мая. За нарушение — штраф до 10 тысяч рублей.
Свой последний рейс в этом году паром «Дорожник» сделает 31 декабря. После машины на остров смогут попасть только по ледовой переправе. Когда именно её откроют — пока неизвестно. Толщина льда должна быть не менее полуметра. Такой лед появится не раньше середины февраля. Ближайшие полтора месяца люди будут передвигаться на «Хивусах».
Как сообщал «Байкал-Daily», для жителей Улан-Удэ есть регулярные авиарейсы на остров Ольхон, стоимостью чуть более 1000 рублей за билет в одну сторону. Зимой рейсы будут выполняться ежедневно.
С 1 января на Ольхон можно будет попасть только на «Хивусах»
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