В Бурятии наказали директора МУПа за холод домах

В Кабанске на теплосетях произошла авария
Прокуратура Кабанского района Бурятии провела проверку по факту аварии на тепловых сетях в селе Кабанск, произошедшей 19 января.
Установлено, что в результате течи в трубе отопления произошло понижение температурного режима в жилых домах. Теплоснабжающей организацией на территории населённого пункта является муниципальное унитарное предприятие «Исток».
Директор предприятия получил прокурорское представление об устранении нарушений закона.
Температурный режим в жилых домах восстановлен.
Соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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