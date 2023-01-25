В Бурятии наказали директора МУПа за холод домах

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Происшествия,  Фото:прокуратура РБ
В Кабанске на теплосетях произошла авария

Прокуратура Кабанского района Бурятии провела проверку по факту аварии на тепловых сетях в селе Кабанск, произошедшей 19 января.

Установлено, что в результате течи в трубе отопления произошло понижение температурного режима в жилых домах. Теплоснабжающей организацией на территории населённого пункта является муниципальное унитарное предприятие «Исток».

Директор предприятия получил прокурорское представление об устранении нарушений закона.

Температурный режим в жилых домах восстановлен.

Соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

прокуратура коммунальная авария

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