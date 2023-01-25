В Бурятии наказали директора МУПа за холод домах

Прокуратура Кабанского района Бурятии провела проверку по факту аварии на тепловых сетях в селе Кабанск, произошедшей 19 января.Установлено, что в результате течи в трубе отопления произошло понижение температурного режима в жилых домах. Теплоснабжающей организацией на территории населённого пункта является муниципальное унитарное предприятие «Исток».Директор предприятия получил прокурорское представление об устранении нарушений закона.Температурный режим в жилых домах восстановлен.Соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.