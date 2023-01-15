В Бурятии скорая не могла попасть к женщине, которой потребовалась помощь

Спасателям пришлось вскрывать дверь в её квартиру
Всё произошло в Гусиноозёрске днём 15 января. 58-летняя местная жительница с ограниченными возможностями обратилась за медицинской помощью. В квартире она проживает одна.
Когда скорая приехала на место, женщина не смогла самостоятельно открыть дверь врачам. Пришлось подключить Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. В присутствии полицейского сотрудники БРПСС вскрыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Благодаря своевременной помощи спасателей работники скорой попали в квартиру и оказали пациентке необходимую помощь. В БРПСС призвали быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям и знакомым – особенно пожилым или с ограниченными физическими возможностями.
Спасателям пришлось вскрывать дверь в её квартиру
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