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В Иркутской области в столкновении двух фур погиб водитель

В Иркутской области в столкновении двух фур погиб водитель
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Это уже второе смертельное ДТП в Тулунском районе за сутки

Вечером 10 января возле села Шарагул в Тулунском районе Иркутской области на автодороге «Сибирь» произошло смертельное ДТП. Столкнулись две фуры.

- 46-летний водитель автомобиля Hino Ranger не справился с управлением и допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль MAN с полуприцепом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


В результате аварии водитель Hino Ranger скончался в больнице.

Сотрудники ДПС устанавливают все причины произошедшего.


Как сообщал «Байкал-Daily», также 10 января в Тулунском районе произошло ещё одно смертельное ДТП – в столкновении с автовозом Daf погиб водитель Toyota Allion.

ДТП смерть

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