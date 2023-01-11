В Иркутской области в столкновении двух фур погиб водитель

Это уже второе смертельное ДТП в Тулунском районе за сутки
Вечером 10 января возле села Шарагул в Тулунском районе Иркутской области на автодороге «Сибирь» произошло смертельное ДТП. Столкнулись две фуры.
- 46-летний водитель автомобиля Hino Ranger не справился с управлением и допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль MAN с полуприцепом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате аварии водитель Hino Ranger скончался в больнице.
Сотрудники ДПС устанавливают все причины произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 10 января в Тулунском районе произошло ещё одно смертельное ДТП – в столкновении с автовозом Daf погиб водитель Toyota Allion
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