В Иркутской области два человека погибли в ДТП с автовозом

Скончались водитель и пассажирка
Днём 10 января в Тулунском районе Иркутской области на автодороге «Сибирь» произошло смертельное ДТП. На трассе вблизи города Тулун столкнулись Toyota Allion и автовоз Daf.
- По предварительной информации, 53-летний водитель Toyota Allion, следуя в направлении города Красноярска, допустил столкновение с большегрузом Daf, двигавшемся во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП водитель легковушки и его 85-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Скончались водитель и пассажирка
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