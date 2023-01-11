В Иркутской области два человека погибли в ДТП с автовозом













Днём 10 января в Тулунском районе Иркутской области на автодороге «Сибирь» произошло смертельное ДТП. На трассе вблизи города Тулун столкнулись Toyota Allion и автовоз Daf.- По предварительной информации, 53-летний водитель Toyota Allion, следуя в направлении города Красноярска, допустил столкновение с большегрузом Daf, двигавшемся во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В результате ДТП водитель легковушки и его 85-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи.Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.