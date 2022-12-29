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В Иркутске вандалы испортили скамейки и урны в новом сквере

Происшествия,  Фото:администрация Иркутска
Подготовлено заявление в полицию

В Иркутске труппа вандалов испортила скамейки и урны, установленные в сквере у бассейна «Изумруд». Территория была благоустроена только в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщили в администрации Иркутска.

– Мы располагаем записью с камер видеонаблюдения, где отчетливо виден момент, когда группа молодых людей наносит маркерами различные надписи на оборудование сквера. На данный момент комитетом городского обустройства подготовлено заявление в полицию по факту вандализма, –сообщила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.

Горожан, узнавших людей на видеозаписи, и очевидцев происшествия просят обратиться в комитет городского обустройства администрации по номеру: 52-01-26.

Случаи порчи муниципального имущества в Иркутске не единичны. В декабре вандалы срубили ель на территории ИВАТУ. Благодаря бдительным жителям их удалось задержать.

вандализм

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