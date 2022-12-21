В Бурятии поймали пьяного мотоциклиста, виляющего по дороге

Его задержали росгвардейцы
В селе Баргузин бдительные местные жители сообщили в полицию о том, что в центре населённого пункта на большой скорости ездит мотоциклист. Незамедлительно на место выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Вскоре мотоциклист был обнаружен и задержан, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Мотоциклист ехал по улице, виляя из стороны в сторону, без включенных габаритных огней. Росгвардейцы заблокировали мотоцикл «Урал» на проезжей части и задержали водителя с признаками алкогольного опьянения.
Задержанного 27-летнего мотоциклиста передали экипажу ДПС для принятия правового решения. Установлено, что мужчина, лишённый водительских прав, в состоянии опьянения поехал в магазин за алкоголем.
Возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.
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Происшествия, Фото:
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