В Бурятии поймали пьяного мотоциклиста, виляющего по дороге

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Его задержали росгвардейцы



В селе Баргузин бдительные местные жители сообщили в полицию о том, что в центре населённого пункта на большой скорости ездит мотоциклист. Незамедлительно на место выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Вскоре мотоциклист был обнаружен и задержан, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Мотоциклист ехал по улице, виляя из стороны в сторону, без включенных габаритных огней. Росгвардейцы заблокировали мотоцикл «Урал» на проезжей части и задержали водителя с признаками алкогольного опьянения.



Задержанного 27-летнего мотоциклиста передали экипажу ДПС для принятия правового решения. Установлено, что мужчина, лишённый водительских прав, в состоянии опьянения поехал в магазин за алкоголем.



Возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.

