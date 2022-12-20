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В Бурятии на поле поймали четверых сборщиков конопли

В Бурятии на поле поймали четверых сборщиков конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Задержанные приехали из Забайкальского края

16 декабря в Мухоршибирском районе Бурятии двое участковых уполномоченных полиции и сотрудник Алтачейского заповедника патрулировали лес. В какой-то момент они заметили мужчин, собиравших коноплю на поле в семи километрах от улуса Цолга.

Все пятеро мужчин (четверо сборщиков и водитель автомобиля) были доставлены в отдел внутренних дел. Ими оказались жители Забайкальского края в возрасте от 24 до 47 лет, приехавшие в Бурятию специально для сбора наркотического средства. Один из них ранее уже дважды был судим за наркопреступления.

- У злоумышленников изъято четыре пакета с марихуаной общим весом около полутора килограммов. От медицинского освидетельствования граждане, включая водителя, отказались, в связи с чем в отношении них составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ. В отношении четверых мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 

конопля наркотики

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