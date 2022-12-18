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В Улан-Удэ в ДТП погиб мужчина

В Улан-Удэ в ДТП погиб мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ещё один человек госпитализирован в медучреждение с тяжёлыми травмами

В Улан-Удэ устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего ночью 17 декабря в Железнодорожном районе.

По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении села Эрхирик, не справился с управлением и, съехав с проезжей части, совершил наезд на препятствие.

Как сообщили в МВД по Бурятии, в результате аварии мужчина погиб. Пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован в медучреждение.


ДТП

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