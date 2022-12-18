Ещё один человек госпитализирован в медучреждение с тяжёлыми травмами
В Улан-Удэ устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего ночью 17 декабря в Железнодорожном районе.
По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении села Эрхирик, не справился с управлением и, съехав с проезжей части, совершил наезд на препятствие.
Как сообщили в МВД по Бурятии, в результате аварии мужчина погиб. Пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован в медучреждение.
В Улан-Удэ в ДТП погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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