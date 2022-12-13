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Улан-удэнка отсудила 200 тысяч за травму в автобусе

Улан-удэнка отсудила 200 тысяч за травму в автобусе
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина получила травму позвоночника

Судебные приставы взыскали в пользу улан-удэнки компенсацию морального вреда за травму позвоночника, полученную во время поездки на муниципальном автобусе.

Женщина находилась в автобусе в тот момент, когда он попал в дорожно-транспортное происшествие. На перекрёстке при выезде со второстепенной дороги виновник ДТП не предоставил преимущество автобусу, который ехал по главной дороге. В результате пассажирка получила травму позвоночника, которую суд расценил как повреждение, причинившее средней тяжести вред здоровью человека.

Женщина долгое время лечилась, после чего обратилась в суд за возмещением морального вреда. Суд исковые требования удовлетворил и присудил солидарно взыскать с транспортной компании и виновника ДТП 200 тысяч рублей.

- Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства и возможных мерах принудительного характера. После этого необходимая сумма поступила на депозитный счёт межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и в кратчайшие сроки была переведена взыскательнице, - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.
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