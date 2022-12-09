Возбуждено уголовное дело
6 декабря в Ангарске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Тойота Королла», водитель которого не был пристёгнут ремнём безопасности.
- При проверке документов и общении с 37-летним водителем полицейские почувствовали резкий запах из салона авто. Мужчине было предложено открыть багажник и задние двери транспорта. При осмотре в багажном отсеке был обнаружен объёмный пакет, в котором находилось растительное вещество, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Для дальнейшего разбирательства водитель и пассажир иномарки были доставлены в отдел полиции. Содержимое пакета полицейские изъяли и направили на исследование. Эксперты установили, что мужчина перевозил более 5 килограмм марихуаны. Со слов, задержанного пакет принадлежал пассажиру.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ, совершенное в крупном размере». Санкция предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
В Ангарске автоинспекторы остановили машину с 5 кг марихуаны
Происшествия, Фото:
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