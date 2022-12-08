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Три жительницы Ангарска старше 80 лет стали жертвами мошенников

Три жительницы Ангарска старше 80 лет стали жертвами мошенников
Происшествия, 
Мошенники представлялись их близкими родственниками

За минувшие сутки телефонные аферисты обманули троих пенсионерок из Ангарска, самой младшей из которых 84 года. В каждом случае женщинам преклонного возраста звонили близкие люди, якобы спровоцировавшие ДТП. Суммарно обманутые бабушки передали мошенникам 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Наибольшую сумму отдала жительница 8-го микрорайона Ангарска. Ей позвонила женщина, которая представилась её дочерью. Встревоженным голосом она рассказала, что произошло ДТП, в котором погиб человек, а сама она получила травмы. Затем трубку взял другой собеседник, назвал себя сотрудником полиции и пояснил, что крупная сумма денег может помочь «дочери» избежать уголовной ответственности. Для этого ненастоящий правоохранитель потребовал передать деньги через курьера.

Обманутая пенсионерка, переживая за судьбу дочери, собрала все свои накопления и передала 170 тысяч рублей мужчине в медицинской маске, который пришёл к подъезду её дома.

В этот же день по похожей схеме мошенники обманули 88-летнюю и 87-летнюю бабушек, которые при аналогичных обстоятельствах передали мужчине в маске 130 и 100 тысяч рублей. В их случае звонившие представлялись сыном и знакомой пенсионерок.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Принимаются оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее ряд аналогичных случаев фиксировался в Иркутске и других крупных городах региона. 
мошенничество

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