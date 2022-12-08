Мошенники представлялись их близкими родственниками
За минувшие сутки телефонные аферисты обманули троих пенсионерок из Ангарска, самой младшей из которых 84 года. В каждом случае женщинам преклонного возраста звонили близкие люди, якобы спровоцировавшие ДТП. Суммарно обманутые бабушки передали мошенникам 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Наибольшую сумму отдала жительница 8-го микрорайона Ангарска. Ей позвонила женщина, которая представилась её дочерью. Встревоженным голосом она рассказала, что произошло ДТП, в котором погиб человек, а сама она получила травмы. Затем трубку взял другой собеседник, назвал себя сотрудником полиции и пояснил, что крупная сумма денег может помочь «дочери» избежать уголовной ответственности. Для этого ненастоящий правоохранитель потребовал передать деньги через курьера.
Обманутая пенсионерка, переживая за судьбу дочери, собрала все свои накопления и передала 170 тысяч рублей мужчине в медицинской маске, который пришёл к подъезду её дома.
В этот же день по похожей схеме мошенники обманули 88-летнюю и 87-летнюю бабушек, которые при аналогичных обстоятельствах передали мужчине в маске 130 и 100 тысяч рублей. В их случае звонившие представлялись сыном и знакомой пенсионерок.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Принимаются оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее ряд аналогичных случаев фиксировался в Иркутске и других крупных городах региона.
Три жительницы Ангарска старше 80 лет стали жертвами мошенников
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