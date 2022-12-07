Мужчина признался в ещё одной расправе во время следствия
Житель Иркутской области признан виновным в двойном убийстве.
Преступление произошло в конце декабря прошлого года в Братском районе. 66-летний мужчина распивал спиртное в дачном доме в СНТ «Заозёрное» со своим знакомым. Приятели поссорились, и тогда пенсионер убил его. Тело он спрятал на соседнем участке.
По горячим следам убийцу задержали полицейские, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
В ходе предварительного следствия фигурант признался ещё в одном убийстве, совершённом в 2017 году.
Суд назначил мужчине лишение свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на 1 год.
Жителя Иркутской области отправили в колонию за убийство двух человек
Происшествия, Фото:
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