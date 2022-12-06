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В Монголии протестующие штурмовали дворец правительства

В Монголии протестующие штурмовали дворец правительства
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также участники демонстрации против коррупции подожгли новогодние ёлки

4 и 5 декабря в Улан-Баторе граждане, требующие от правительства Монголии решительных действий по борьбе с незаконной продажей угля, организовали демонстрацию. Как заявил Великий государственный Хурал, массовые протесты населения находятся под контролем.

5 декабря во второй половине дня демонстрация начала перерастать в массовые беспорядки. В связи с этим мэр Улан-Батора принял решение о силовом разгоне протестов в рамках соответствующего закона.

Также вечером 5 декабря в онлайн-режиме было проведено внеочередное заседание парламента, на котором была заслушана информация о ситуации и обсуждены предложения министра юстиции и внутренних дел. На заседании было решено, что нет необходимости вводить всеобщее чрезвычайное положение. Однако парламент поддержал принятие соответствующих мер на основе рекомендаций Совета национальной безопасности в случае ухудшения ситуации. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что поводом для недовольства населения Монголии стала информация о краже угля, предназначенного на экспорт, а также поступившая из китайских СМИ информация о коррупции местных государственных служащих. Чтобы добиться от властей страны имён чиновников, замешанных в преступной схеме, протестующие решились на штурм дворца правительства. Также участники демонстрации подожгли новогодние ёлки, установленные на площади Сухэ-Батора. В ходе протестов пострадали шесть человек.
Монголия

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