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В посёлке Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации

В посёлке Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Бодайбинском районе устраняют коммунальную аварию

Решением КЧС Артёмовского городского поселения Бодайбинского района Иркутской области с 28 ноября в посёлке Артемовский введён режим чрезвычайной ситуации. После нескольких прорывов водопроводных сетей 13 домов на 26 квартир остались без отопления. В домах проживает 64 человека, в том числе 8 детей, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Как рассказал первый заместитель мэра Бодайбо и района Игорь Крицкий, в настоящее время инженерные бригады работают над устранением аварии. Параллельно проводится обход с жителей с целью определения причинённого ущерба. Специалистам также предстоит определить работоспособность систем отопления.

В посёлке готовят пункты временного размещения: в школе и досуговом центре. Температура на улице – минус 41 градус. Пока жители не выражали желания покинуть свои дома.

В министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области пояснили, что в Бодайбинском районе сформирован 25-дневный запас топлива. При необходимости в территорию будут направлены специалисты.
Иркутская область чрезвычайная ситуация ЧС

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