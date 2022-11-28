В посёлке Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации

В Бодайбинском районе устраняют коммунальную аварию



Решением КЧС Артёмовского городского поселения Бодайбинского района Иркутской области с 28 ноября в посёлке Артемовский введён режим чрезвычайной ситуации. После нескольких прорывов водопроводных сетей 13 домов на 26 квартир остались без отопления. В домах проживает 64 человека, в том числе 8 детей, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Как рассказал первый заместитель мэра Бодайбо и района Игорь Крицкий, в настоящее время инженерные бригады работают над устранением аварии. Параллельно проводится обход с жителей с целью определения причинённого ущерба. Специалистам также предстоит определить работоспособность систем отопления.



В посёлке готовят пункты временного размещения: в школе и досуговом центре. Температура на улице – минус 41 градус. Пока жители не выражали желания покинуть свои дома.



В министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области пояснили, что в Бодайбинском районе сформирован 25-дневный запас топлива. При необходимости в территорию будут направлены специалисты.

