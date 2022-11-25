Электромеханик из Иркутской области перевёл мошенникам более трёх миллионов рублей

Людей продолжают обманывать по уже классической схеме



Более семи миллионов рублей выманили мошенники у жителей Иркутской области.



Так, круглую сумму – более трёх миллионов рублей – похитили у 50-летнего электромеханика, жителя Нижнеилимского района.



Мужчине с неизвестного номера позвонил лжесотрудник банка и озвучил, что на его имя мошенники пытаются похитить накопления. А чтобы сохранить средства, нужно взять кредит и перевести их на резервный счёт, через онлайн-приложение. Когда пострадавший выполнил все указания, мошенники отключили телефон.



Похожую схему применили и к 30-летнему жителю Иркутского района. За несколько дней с его счёта украли более двух миллионов рублей. Благодаря действиям оперативников выяснилось, что звонок поступил из Ростовской области. Но после перевода средств абонент недоступен.



А вот житель Братска хотел заработать на инвестициях. Братчанин увидел в интернете рекламу об акциях под высокий процент. Мужчина перешёл по ссылке, заполнил заявку, после чего в мессенджеры ему пришло сообщение. Брокер-аферист предложил вложиться в инвестиции. В указанное время мужчина перевёл свои накопления. После привычная схема – телефон вне зоны доступа.



Обманули и электромонтажника, который работает вахтой в Иркутске. Несколько дней назад по той же схеме, аферисты оформили на него три кредита в нескольких банках, после чего перевели почти полтора миллиона рублей на различные счета.



Всего за сутки телефонные мошенники обманули 12 человек. Практически все они ранее знали о таких схемах, но всё равно отдали свои сбережения, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





