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В Иркутской области осудили виновника ДТП, в котором погиб ребёнок

В Иркутской области осудили виновника ДТП, в котором погиб ребёнок
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Четырёхлетний ребёнок скончался в больнице

45-летний житель Качуга в Иркутской области осуждён за ДТП, в котором погиб четырёхлетний ребёнок. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего.

Трагедия произошла 10 февраля 2021 года на федеральной автодороге в Качугском районе.

- Мужчина, управляя автомобилем на участке автодороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Ист». В результате аварии четырёхлетний пассажир «Тойоты» получил телесные повреждения, от которых скончался в медицинском учреждении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Суд приговорил виновника ДТП к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев, сидеть он будет в колонии-поселении. Также мужчина лишён водительских прав на два года. Помимо этого, его обязали выплатить моральную компенсацию потерпевшей стороне в размере одного миллиона рублей.

Осуждённый пытался обжаловать приговор. Но апелляционная инстанция Иркутского областного суда жалобу не удовлетворила, оставив решение без изменений.
ДТП

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