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После вспышки кишечной инфекции колледжу в Улан-Удэ объявили предостережение

После вспышки кишечной инфекции колледжу в Улан-Удэ объявили предостережение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверку провёл Россельхознадзор

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября три человека отравились после обеда в столовой Байкальского колледжа сервиса и туризма. Норовирусную (острую кишечную) инфекцию подтвердили у двух студентов колледжа, а также у одного воспитанника образовательного центра «Асториум» (учащиеся центра питаются в этой же столовой).

Свою проверку провёл не только Роспотребнадзор, но и управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- В результате проведения мероприятия установлено нарушение п.2,3 приложения №1 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме», утверждённого приказом Минсельхоза России; ч. 2 ст. 3 федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», - сообщили в пресс-службе управления.

17 ноября колледжу было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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