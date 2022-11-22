Проверку провёл Россельхознадзор
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября три человека отравились после обеда в столовой Байкальского колледжа сервиса и туризма. Норовирусную (острую кишечную) инфекцию подтвердили у двух студентов колледжа, а также у одного воспитанника образовательного центра «Асториум» (учащиеся центра питаются в этой же столовой).
Свою проверку провёл не только Роспотребнадзор, но и управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
- В результате проведения мероприятия установлено нарушение п.2,3 приложения №1 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме», утверждённого приказом Минсельхоза России; ч. 2 ст. 3 федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», - сообщили в пресс-службе управления.
17 ноября колледжу было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
После вспышки кишечной инфекции колледжу в Улан-Удэ объявили предостережение
Происшествия, Фото:
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