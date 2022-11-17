В Улан-Удэ мошенник под видом директора выманил у бармена деньги

Девушка знала руководителя по фамилии, но никогда не общалась с ним вживую



Поздним вечером 15 ноября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 25-летняя улан-удэнка. Девушка, работающая в кафе барменом-администратором, рассказала, что на рабочий сотовый телефон позвонил мужчина, представившийся директором заведения. Он предупредил, что в точку в ближайшее время завезут рекламно-торговое оборудование, которое необходимо будет принять и проверить на наличие по списку.



Также, поинтересовавшись количеством денег в кассе, он попросил перевести их на указанный им номер банковской карты. Девушка знала руководителя по фамилии, но никогда не общалась с ним вживую. Поэтому она поверила звонившему. В ближайшем отделении банка она зачислила 21 тысячу рублей на счёт банковской карты мужа, которая была у неё при себе. После чего через мобильный банк попыталась перевести деньги на указанный «директором» номер. Попытка не удалась.



Тогда, по рекомендации звонившего, она попросила супруга записать и отправить на номер «900» голосовое сообщение о согласии на перечисление денег.



Вечером, не дождавшись приезда специалистов рекламной службы, она позвонила руководителю и с удивлением узнала, что директор на связь с ней не выходил и никаких поручений не давал. 21 тысячу рублей девушка перевела мошенникам.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полиция призывает жителей республики быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.



