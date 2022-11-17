Специалисты обследовали 26 километров акватории рек
В Жигаловском районе Иркутской области приостановлены поиски двух рыбаков 52 и 47 лет, пропавших после опрокидывания лодки на реке Тилик.
Как сообщал «Байкал-Daily», лодка перевернулась 12 ноября. О происшествии рассказал 57-летний мужчина, который также находился на борту. Ему единственному удалось выбраться на берег и передать информацию в экстренные службы по спутниковому телефону.
На место выезжали сотрудники отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области на аэролодках «Пиранья-6».
С 12 по 16 ноября группы осмотрели 11 километров береговой полосы в районе обнаружения повреждённой лодки. Была определена зона поиска: спасатели пробурили 180 лунок и с помощью подводной камеры осмотрели участок реки на площади 2720 квадратных метров. В общей сложности было обследовано 26 километров акватории рек Илга и Тилик ниже по течению от места происшествия до села Усть-Илга.
- К сожалению, поиски результата не дали и были приостановлены по согласованию с правоохранительными органами до выяснения новых обстоятельств, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Поиски пропавших рыбаков в Иркутской области приостановлены
Происшествия, Фото:
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