16 ноября

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Житель Бурятии вскоре после выхода из колонии убил сожительницу

Житель Бурятии вскоре после выхода из колонии убил сожительницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина оскорбила его «неприемлемыми в тюремной субкультуре» словами

Ночью 15 ноября 2022 года в квартире дома на улице Асеева в Улан-Удэ была убита 44-летняя женщина. Как выяснилось, её зарезал возлюбленный, недавно вышедший с зоны.

40-летний мужчина задержан, на допрос он дал подробные показания о произошедшем.

По данным следствия, в ту ночь сожители в квартире распивали спиртное и в какой-то момент поссорились. В ходе ссоры женщина оскорбила мужчину нецензурной бранью, причём, как сообщает следствие, эти слова «неприемлемы в тюремной среде». При этом мужчина всего несколько месяцев назад вернулся из мест лишения свободы.

- В ответ обвиняемый схватил нож и нанёс им удар в грудь потерпевшей. После ушёл из дома и в течение часа продолжал употреблять спиртные напитки со случайными знакомыми на улице. Затем он вернулся обратно и обнаружил сожительницу мёртвой. Он сообщил о происшествии соседям, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Сам мужчина скрыться не пытался, оставался дома до приезда следственно-оперативной группы, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

убийство

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