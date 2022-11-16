Женщина оскорбила его «неприемлемыми в тюремной субкультуре» словами
Ночью 15 ноября 2022 года в квартире дома на улице Асеева в Улан-Удэ была убита 44-летняя женщина. Как выяснилось, её зарезал возлюбленный, недавно вышедший с зоны.
40-летний мужчина задержан, на допрос он дал подробные показания о произошедшем.
По данным следствия, в ту ночь сожители в квартире распивали спиртное и в какой-то момент поссорились. В ходе ссоры женщина оскорбила мужчину нецензурной бранью, причём, как сообщает следствие, эти слова «неприемлемы в тюремной среде». При этом мужчина всего несколько месяцев назад вернулся из мест лишения свободы.
- В ответ обвиняемый схватил нож и нанёс им удар в грудь потерпевшей. После ушёл из дома и в течение часа продолжал употреблять спиртные напитки со случайными знакомыми на улице. Затем он вернулся обратно и обнаружил сожительницу мёртвой. Он сообщил о происшествии соседям, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Сам мужчина скрыться не пытался, оставался дома до приезда следственно-оперативной группы, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии вскоре после выхода из колонии убил сожительницу
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Угонщик уехал, протаранив шлагбаум предприятия
Был задержан 18-летний молодой человек
Местных жителей призвали не отпускать собак на самовыгул
Мужчина набросился на путешественника с ножом
Жертву он нашёл в интернете
У каждого из них был свой пакет с наркотиками
Предприниматель дал вору время одуматься
Водитель дважды вызывал пожарных
Всё произошло на улице
Обошлось без пострадавших
Один водитель скончался на месте, второй госпитализирован
Оружие и патроны будут утилизированы
Виновником пожара назвали кочегара
Парня ранее уже задерживали за вождение в нетрезвом виде
Происшествия, 15.11.2022
Мужчина стал жертвой классической схемы обмана