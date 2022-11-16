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Два кило марихуаны изъяли у пассажира такси в Бурятии

Два кило марихуаны изъяли у пассажира такси в Бурятии
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Был задержан 18-летний молодой человек

Ночью 12 ноября в селе Иволга в Бурятии сотрудники ДПС изъяли крупную партию наркотиков. Запрещённые вещества нашли у 18-летнего пассажира такси.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, так как он нарушил правила дорожного движения. При виде полицейских пассажир стал заметно нервничать. «Вёл себя настороженно», - описали в полиции.

На заднем сиденье автоинспекторы увидели спортивную сумку, которую решили досмотреть. В ней оказался большой пакет с запрещённым веществом. Проведённая впоследствии экспертиза показала, что изъятое – около двух килограммов марихуаны.

- В ходе расследования возбуждённого уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере» молодой человек рассказал, что в Иволгинский район приехал специально для заготовки наркотиков. Собрав коноплю, он вызвал такси и направился в столицу республики. Водителю авто пассажир не сообщил, что везёт с собой запрещенные вещества. Наркотики молодой человек планировал употребить самостоятельно, - сообщили в МВД по Бурятии.

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