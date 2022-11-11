В Иркутске выплатят 450 тысяч родителям мальчика за травму на катке

Ребёнок получил травму во время тренировки



В октябре 2021 года тренировка на люду для девятилетнего иркутянина закончилась получением травмы. Мальчик упал после столкновения с другим тренировавшимся ребёнком.



Родители ребёнка обратились в прокуратуру. В результате был подан иск в суд о взыскании с ответственных лиц компенсации морального вреда.



- Свердловский районный суд г. Иркутска требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу мальчика в лице его законных представителей компенсацию морального вреда в размере 450 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

