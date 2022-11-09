В Иркутской области избили и заживо сожгли пенсионера

Мужчин отправили за решётку



Двое жителей города Усолье-Сибирское 34-х и 28-и лет предстали перед судом за совершение нескольких преступлений. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по п.п. «д, е» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом», п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью», ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путём поджога», п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц», п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», ч.2 ст. 325 УК РФ «Похищение паспорта».



12 февраля 2021 года пьяные мужчины прибыли к дому, где проживал отчим одного из них. Пожилому мужчине пасынок нанёс множественные удары по голове. Затем он решил сжечь его заживо.



- Мужчина, действуя с особой жестокостью, проявляя бессердечие и безжалостность, поджёг одежду отчима, отчего возник пожар. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшему наступила на месте происшествия. После чего злоумышленники похитили из дома имущество потерпевшего, в том числе его паспорт и скрылись с места преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Подозреваемых задержали сотрудники полиции в кратчайшие сроки. Их заключили под стражу.



- Приговором суда подсудимые признаны виновными, с учётом мнения прокурора основному фигуранту уголовного дела – 28 летнему мужчине назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы, его подельнику - 6 лет 6 месяцев лишения свободы, - сообщили в пресс-службе.



Отбывать наказания осуждённые будут в исправительной колонии строгого режима.

