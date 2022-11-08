Мужчины предстанут перед судом
Прокуратура города Черемхово утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жителей, незаконно рубивших лес. Они обвиняются по статьям «Организация незаконной рубки лесных насаждений» и «Незаконная рубка лесных насаждений».
- По версии следствия, в 2020-2021 гг. обвиняемый с целью нелегальной рубки в лесах Черемховского района привлёк местного жителя, обладавшего навыками в сфере лесозаготовки. Злоумышленник предоставил бензопилы, спецтехнику и определил место произрастания наиболее ликвидной древесины. В результате незаконной рубки лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб на сумму около 800 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Мужчин задержали полицейские. У них изъяли бензопилы, автомобиль и незаконно спиленный лес. Поскольку исполнитель заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Уголовные дела направлены в Черемховский районный суд для рассмотрения.
В Иркутской области двое «чёрных» лесорубов нанесли ущерб в 800 тысяч
Происшествия, Фото:
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