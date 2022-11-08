Водители не выбрали безопасную дистанцию
Сегодня утром, 8 ноября, в Иркутске произошло массовое ДТП, участниками которого стали сразу 12 автомобилей. Автоавария произошла в микрорайоне Юбилейный в районе дома №43А.
- Повреждено 12 автомобилей, водители которых не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения. В настоящее время на месте работают инспекторы ДПС, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
Отметим, ночью в городе прошёл мокрый снег, утром снегопад продолжается.
В условиях ограничения видимости, загрязнённой зауженной проезжей части и наличия гололёда водителей просят увеличить безопасную дистанцию до впереди идущих транспортных средств, снизить скоростной режим и аккуратно совершать любые манёвры.
В Иркутске произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей
Происшествия, Фото:
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