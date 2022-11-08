В Иркутске произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Водители не выбрали безопасную дистанцию



Сегодня утром, 8 ноября, в Иркутске произошло массовое ДТП, участниками которого стали сразу 12 автомобилей. Автоавария произошла в микрорайоне Юбилейный в районе дома №43А.



- Повреждено 12 автомобилей, водители которых не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения. В настоящее время на месте работают инспекторы ДПС, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.



Отметим, ночью в городе прошёл мокрый снег, утром снегопад продолжается.



В условиях ограничения видимости, загрязнённой зауженной проезжей части и наличия гололёда водителей просят увеличить безопасную дистанцию до впереди идущих транспортных средств, снизить скоростной режим и аккуратно совершать любые манёвры.



