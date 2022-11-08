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Жительницу Иркутской области будут судить за опасные пилюли для похудения

Жительницу Иркутской области будут судить за опасные пилюли для похудения
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщину задержали на почте при получении посылки

Жительница города Шелехов в мае через сайт заказала препараты для снижения массы тела, содержащие в своём составе сибутрамин. Это сильнодействующее вещество подлежит в России предметно-количественному учёту. А его употребление запрещено без медицинских показаний.

- После предварительной оплаты товара неустановленное лицо с территории иностранного государства в международном почтовом отправлении направило в адрес заказчицы пять упаковок препаратов по 36 капсул в каждой. При получении обвиняемой посылки на почте в городе Шелехов товар был изъят сотрудниками Иркутской таможни, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Женщине предъявлено обвинение по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». По этой статье предусмотрено лишение свободы до семи лет.

Уголовное дело недавно было направлено в суд для рассмотрения по существу. 
контрабанда

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