Жительницу Иркутской области будут судить за опасные пилюли для похудения

Женщину задержали на почте при получении посылки



Жительница города Шелехов в мае через сайт заказала препараты для снижения массы тела, содержащие в своём составе сибутрамин. Это сильнодействующее вещество подлежит в России предметно-количественному учёту. А его употребление запрещено без медицинских показаний.



- После предварительной оплаты товара неустановленное лицо с территории иностранного государства в международном почтовом отправлении направило в адрес заказчицы пять упаковок препаратов по 36 капсул в каждой. При получении обвиняемой посылки на почте в городе Шелехов товар был изъят сотрудниками Иркутской таможни, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Женщине предъявлено обвинение по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». По этой статье предусмотрено лишение свободы до семи лет.



Уголовное дело недавно было направлено в суд для рассмотрения по существу.

