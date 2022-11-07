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В Иркутске сорвался лифт с пассажирами

В Иркутске сорвался лифт с пассажирами
Происшествия, 
В кабине находились двое взрослых и ребёнок

Утром 7 ноября в многоквартирном доме по улице Верхняя Набережная в Иркутске сорвалась кабина лифта. Инцидент произошёл во время движения, когда лифт находился на высоте четвёртого этажа.

Видео из общедомового чата появилось в Сети. В кабину лифта вошли три человека: мужчина, женщина и ребёнок. В момент, когда произошёл обрыв, испуганные люди подпрыгнули, а затем присели на корточки, взявшись за руки. К счастью, они не пострадали. 



По словам жильцов дома, во время падения кабины были слышны гул и треск. Жители дома ранее неоднократно жаловались на неисправность обоих лифтов в управляющую компанию, сообщается в паблике «Инцидент | Иркутск».

Причину случившегося выясняют сотрудники полиции и Следственного комитета. Проверка проводится по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

- Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. В управляющей компании запрошена необходимая документация по обслуживанию пассажирского лифта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.

Также свою проверку начала прокуратура. Надзорный орган даст оценку исполнению жилищного законодательства, в том числе в части безопасности эксплуатации лифтового оборудования.


лифт

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