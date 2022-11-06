07 ноября

06 ноября

Популярное

Житель Бурятии избил до смерти приятеля

Житель Бурятии избил до смерти приятеля
Происшествия,  Фото:СУ СК РФ по Бурятии
Мужчина сам сдался правоохранительным органам

Вечером 31 октября на одной из улиц в селе Поселье Иволгинского района прохожими обнаружено тело 33-летнего мужчина с признаками насильственной смерти – многочисленными повреждениями головы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Спустя два дня задержали 45-летнего местного жителя. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы.

По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Поселье. Некоторое время назад он случайно познакомился с мужчиной, с которым несколько раз после этого распивал алкоголь. 31 октября 2022 года днём они вновь встретились и стали употреблять спиртное, а затем разошлись по своим делам. Под вечер обвиняемый вернулся к себе домой, где обнаружил разбитое окно, а на его кровати спал новый знакомый. Хозяин попытался разбудить непрошенного гостя, а затем со злости стал с силой бить его кулаками и деревянной палкой по голове, после чего выволок на улицу, позвал односельчанина и попросил увести избитого. Приятель взвалил потерпевшего на спину и понёс к себе домой, но по пути устал, оставил мужчину возле одного из домов, ушёл к себе и лёг спать. Спустя некоторое время потерпевший в результате полученных повреждений скончался. Его тело обнаружили прохожие.

Обвиняемый следующие два дня проживал в доме у своей знакомой. По возвращении узнал, что его разыскивают, после чего сам сдался правоохранительным органам.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии. 
следователи смерть убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Двух жителей Бурятии осудили за кражу денег с банковской карты
Двух жителей Бурятии осудили за кражу денег с банковской карты
Происшествия, 07.11.2022
Мужчины рассчитывались найденной картой в магазине 
Жителя Иркутской области отправили в колонию за убийство и разбой
Жителя Иркутской области отправили в колонию за убийство и разбой
Происшествия, 07.11.2022
Молодой человек убил пенсионера и угрожал расправой его сожительнице
Житель Бурятии избил до смерти приятеля
Житель Бурятии избил до смерти приятеля
Происшествия, 06.11.2022
Мужчина сам сдался правоохранительным органам
В Улан-Удэ при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 15 человек
В Улан-Удэ при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 15 человек
Происшествия, 06.11.2022
Предварительная причина пожара – шалость детей с огнём
В Черемхове в столкновении «скорой» и легковушки пострадали люди
В Черемхове в столкновении «скорой» и легковушки пострадали люди
Происшествия, 06.11.2022
Травмы получили пассажиры иномарки, медицинские работники бригады скорой помощи и её водитель
На трассе в Бурятии в ДТП погибли двое взрослых и ребёнок
На трассе в Бурятии в ДТП погибли двое взрослых и ребёнок
Происшествия, 05.11.2022
Ещё четыре человека доставлены в больницу 
В Улан-Удэ потушили пожар в магазине
В Улан-Удэ потушили пожар в магазине
Происшествия, 05.11.2022
К счастью, никто не пострадал
Пьяный забайкалец в поезде зарезал пассажира
Пьяный забайкалец в поезде зарезал пассажира
Происшествия, 05.11.2022
Мужчина нанёс несколько ударов ножом 
В Бурятии из-за перекала печи сгорел дом
В Бурятии из-за перекала печи сгорел дом
Происшествия, 05.11.2022
О происшествии пожарным сообщили хозяева дома 
Жительницу Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского
Жительницу Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского
Происшествия, 05.11.2022
Женщина размахивала кулаками и повредила форменное обмундирование
В ДТП на трассе в Иркутской области погиб водитель
В ДТП на трассе в Иркутской области погиб водитель
Происшествия, 05.11.2022
Водитель второй иномарки не пострадал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^