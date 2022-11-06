Мужчина сам сдался правоохранительным органам
Вечером 31 октября на одной из улиц в селе Поселье Иволгинского района прохожими обнаружено тело 33-летнего мужчина с признаками насильственной смерти – многочисленными повреждениями головы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Спустя два дня задержали 45-летнего местного жителя. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы.
По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Поселье. Некоторое время назад он случайно познакомился с мужчиной, с которым несколько раз после этого распивал алкоголь. 31 октября 2022 года днём они вновь встретились и стали употреблять спиртное, а затем разошлись по своим делам. Под вечер обвиняемый вернулся к себе домой, где обнаружил разбитое окно, а на его кровати спал новый знакомый. Хозяин попытался разбудить непрошенного гостя, а затем со злости стал с силой бить его кулаками и деревянной палкой по голове, после чего выволок на улицу, позвал односельчанина и попросил увести избитого. Приятель взвалил потерпевшего на спину и понёс к себе домой, но по пути устал, оставил мужчину возле одного из домов, ушёл к себе и лёг спать. Спустя некоторое время потерпевший в результате полученных повреждений скончался. Его тело обнаружили прохожие.
Обвиняемый следующие два дня проживал в доме у своей знакомой. По возвращении узнал, что его разыскивают, после чего сам сдался правоохранительным органам.
Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
Житель Бурятии избил до смерти приятеля
Происшествия, Фото:
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