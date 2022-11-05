При проведении сварочных работ взорвался топливный бак
45-летний житель города Братска обвиняется по совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, 1 августа мужчина принял от местного жителя топливный бак от автомобиля для проведения сварочных работ. Сварщик не убедился, что мужчина отошёл на безопасное расстояние от гаража, то есть от места производства работ, не закрепив свариваемое изделие, произвёл электросварку топливного бака без предварительной очистки, пропаривания бака и удаления газов. В результате произошёл пожар и разрыв бака. Заказчик получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице через два дня.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области сварщик обвиняется в смерти по неосторожности
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Водитель второй иномарки не пострадал
Поиски второго мужчины продолжаются
При проведении сварочных работ взорвался топливный бак
Инцидент произошёл вечером неподалёку от ФСК
Мужчина во всём признался
Без света оставались дачники и жители ДНТ
Произошла утечка
Авария произошла на улице Ключевская
Следователи возбудили новое уголовное дело
Усилен контроль за действиями автомобилистов, пересекающих переезды
В результате лобового столкновения погиб пассажир
Правда, суд присудил ему сумму в 40 раз меньше требуемой
Во время преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения
Одна машина улетела в кювет
О нём сообщили неравнодушные граждане