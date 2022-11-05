В Иркутской области сварщик обвиняется в смерти по неосторожности

При проведении сварочных работ взорвался топливный бак



45-летний житель города Братска обвиняется по совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



По версии следствия, 1 августа мужчина принял от местного жителя топливный бак от автомобиля для проведения сварочных работ. Сварщик не убедился, что мужчина отошёл на безопасное расстояние от гаража, то есть от места производства работ, не закрепив свариваемое изделие, произвёл электросварку топливного бака без предварительной очистки, пропаривания бака и удаления газов. В результате произошёл пожар и разрыв бака. Заказчик получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице через два дня.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

