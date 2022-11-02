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В Иркутске поймали карманника, орудовавшего в маршрутках

В Иркутске поймали карманника, орудовавшего в маршрутках
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Задержанному 29 лет

Иркутские полицейские задержали карманника, орудовавшего в общественном транспорте.

- Накануне злоумышленник передвигался на одном из маршрутных автобусов, где заметил потерпевшую. Выбрав подходящий момент, в районе остановки общественного транспорта «Жуковского» мужчина украл из кармана куртки сотовый телефон, после чего попытался скрыться. Преступление своевременно пресекли оперативники. В ходе личного досмотра у фигуранта изъяли похищенный гаджет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Задержанному 29 лет. Ранее он попадал в поле зрения полицейских, а также четырежды судим за совершённые преступления против собственности.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершённую из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, с причинением значительного ущерба».

кража

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