В Иркутске поймали карманника, орудовавшего в маршрутках

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Задержанному 29 лет



Иркутские полицейские задержали карманника, орудовавшего в общественном транспорте.



- Накануне злоумышленник передвигался на одном из маршрутных автобусов, где заметил потерпевшую. Выбрав подходящий момент, в районе остановки общественного транспорта «Жуковского» мужчина украл из кармана куртки сотовый телефон, после чего попытался скрыться. Преступление своевременно пресекли оперативники. В ходе личного досмотра у фигуранта изъяли похищенный гаджет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Задержанному 29 лет. Ранее он попадал в поле зрения полицейских, а также четырежды судим за совершённые преступления против собственности.



На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершённую из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, с причинением значительного ущерба».



