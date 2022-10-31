Также мужчина ранил супругу погибшего
36-летний житель города Бодайбо, застреливший двоюродного брата, предстанет перед судом. Он обвиняется в убийстве, а также в покушении на убийство двух человек.
По версии следствия, 17 июля в доме микрорайона Бисяга две семейные пары распивали спиртное. В ходе застолья между женщиной и мужчиной завязался конфликт. В этот момент супруг женщины схватил ружье и выстрелил в сторону обидчика.
32-летний потерпевший скончался от огнестрельного ранения головы. Кроме того, ранена оказалась 36-летняя супруга убитого.
- По горячим следам мужчину задержали полицейские. По ходатайству следствия его арестовали. Известно, что потерпевший приходился обвиняемому двоюродным братом. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
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