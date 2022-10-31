31 октября

30 октября

Популярное

Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата

Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Происшествия, 
Также мужчина ранил супругу погибшего

36-летний житель города Бодайбо, застреливший двоюродного брата, предстанет перед судом. Он обвиняется в убийстве, а также в покушении на убийство двух человек.

По версии следствия, 17 июля в доме микрорайона Бисяга две семейные пары распивали спиртное. В ходе застолья между женщиной и мужчиной завязался конфликт. В этот момент супруг женщины схватил ружье и выстрелил в сторону обидчика.

32-летний потерпевший скончался от огнестрельного ранения головы. Кроме того, ранена оказалась 36-летняя супруга убитого.

- По горячим следам мужчину задержали полицейские. По ходатайству следствия его арестовали. Известно, что потерпевший приходился обвиняемому двоюродным братом. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Происшествия, 31.10.2022
Также мужчина ранил супругу погибшего
В Бурятии в тайге пропала сборщица шишек
В Бурятии в тайге пропала сборщица шишек
Происшествия, 31.10.2022
Супруги собирали шишки вместе, но затем разделились
В Бурятии наркоман набросился с ножом на бывшую жену
В Бурятии наркоман набросился с ножом на бывшую жену
Происшествия, 31.10.2022
У него изъяли два ножа и газовый баллончик
В Улан-Удэ женщина убила приютившего её мужчину
В Улан-Удэ женщина убила приютившего её мужчину
Происшествия, 31.10.2022
Убийство произошло, когда гостью попросили на выход
В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда
В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда
Происшествия, 31.10.2022
Даже после его смерти близкие пытались добиться полного оправдания
Бурятия вошла в пятёрку регионов с самым большим числом преступлений
Бурятия вошла в пятёрку регионов с самым большим числом преступлений
Происшествия, 31.10.2022
Рейтинг составлен РИА Новости на основе данных МВД России
В Улан-Удэ из-за ДТП изменяли движение трамваев
В Улан-Удэ из-за ДТП изменяли движение трамваев
Происшествия, 31.10.2022
Автомобили заблокировали трамвайные пути
В Иркутске водители в ДТП снесли два столба
В Иркутске водители в ДТП снесли два столба
Происшествия, 31.10.2022
В одном из дорожных происшествий пострадали два человека 
В Бурятии лесник оказался «чёрным лесорубом»
В Бурятии лесник оказался «чёрным лесорубом»
Происшествия, 31.10.2022
Работник учреждения лесного хозяйства обвиняется в незаконной рубке и служебным подлоге
В Бурятии не стали оправдывать виновника смертельного ДТП
В Бурятии не стали оправдывать виновника смертельного ДТП
Происшествия, 31.10.2022
По вине водителя самосвала погиб пассажир 
В Улан-Удэ собаки напали на шестилетнего ребёнка
В Улан-Удэ собаки напали на шестилетнего ребёнка
Происшествия, 30.10.2022
Инцидент произошёл в Сосновом Бору

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^