Осуждённые просили прекратить дело
В августе трое жителей Бурятии признаны виновными в незаконной охоте. Каждому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой.
В суде установлено, что в январе в вечернее время трое знакомых, один из которых занимал должность охотинспектора, без соответствующего разрешения, на автомобиле вблизи села Анагустай Кяхтинского района с применением светового луча и заряженного охотничьего карабина выслеживали дикого зверя. Браконьеров задержал пограничный наряд.
По приговору суда использованные при совершении преступления оружие и автомобиль конфискованы в доход государства.
Осуждённые и адвокат обжаловали судебное решение, просили уголовное преследование прекратить, а конфискованное имущество вернуть.
Верховный суд Бурятии, проверив уголовное дело в апелляционном порядке, отклонил доводы жалоб, оставив приговор без изменения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии браконьерам не стали возвращать конфискованное оружие
Происшествия, Фото:
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