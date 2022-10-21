В Бурятии браконьерам не стали возвращать конфискованное оружие

Осуждённые просили прекратить дело



В августе трое жителей Бурятии признаны виновными в незаконной охоте. Каждому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой.



В суде установлено, что в январе в вечернее время трое знакомых, один из которых занимал должность охотинспектора, без соответствующего разрешения, на автомобиле вблизи села Анагустай Кяхтинского района с применением светового луча и заряженного охотничьего карабина выслеживали дикого зверя. Браконьеров задержал пограничный наряд.



По приговору суда использованные при совершении преступления оружие и автомобиль конфискованы в доход государства.



Осуждённые и адвокат обжаловали судебное решение, просили уголовное преследование прекратить, а конфискованное имущество вернуть.



Верховный суд Бурятии, проверив уголовное дело в апелляционном порядке, отклонил доводы жалоб, оставив приговор без изменения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

