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В Бурятии просят не оставлять топящиеся печи без присмотра

В Бурятии просят не оставлять топящиеся печи без присмотра
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
С начала года произошло 156 пожаров

С начала 2022 года в Бурятии произошло 156 пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, ещё в 58 случаях причиной возгораний стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Специалисты Главного управления МЧС России по республике напоминают жителям частного сектора о безопасной эксплуатации отопительных печей.

- Следите за исправностью печей и дымоходов, в них не должно быть трещин и щелей, необходимо прочищать дымоход от скопившейся в нем сажи. Кладку печей, их ремонт поручите опытным печникам, - отмечают специалисты.

У печей должны быть исправные дверки, а на полу перед топкой прибит металлический лист размером 50 на 70 сантиметров. Мебель и другие предметы обстановки должны находиться на расстоянии не менее 0,7 метра от печи, от топочных отверстий - не менее 1,25 метров.

- Не сушите на печи вещи и сырые дрова. Нельзя применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, - предупреждают в ведомстве.

Инспекторы Государственного пожарного надзора убедительно просят жителей республики не оставлять топящиеся печи без присмотра. Также опасно оставлять их на попечение маленьких детей.

- Повторите с ними правила пожарной безопасности. Зачастую пожары в жилом секторе происходят из-за детской шалости. Ребёнок, оставшись один в доме, может взять спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, устроить костёр, который он когда-то видел на природе. Поэтому уберите в недоступное место спички и зажигалки, - предостерегают в МЧС.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо незамедлительно сообщить об этом на телефон пожарно-спасательной службы 101 или 112.

профилактика МЧС

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