В Улан-Удэ полицейские поймали воровку из бара

Украденный телефон она пыталась продать за 90 тысяч



12 октября в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от горожанки о краже. 33-летняя женщина сообщила о хищении денег и дорогого мобильного телефона. Пропажу она обнаружила после ночного посещения бара, сообщили в МВД по Бурятии.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастна 29-летняя ранее судимая женщина.



В ту ночь злоумышленница познакомилась в баре с потерпевшей. Они неоднократно сидели вместе за столиком, и танцевали на танцполе.



Когда потерпевшая в очередной раз была на танцплощадке, подозреваемая села за её столик и достала из чужой сумки банковскую карту. В дальнейшем по карте она совершила ряд покупок, среди которых был алкоголь, сигареты, и продукты, купленные в ближайшем магазине. Вернувшись в бар, она угощала ими своих подруг. Ущерб от этого составил более двух тысяч рублей.



Позже таким же методом злоумышленница украла и мобильный телефон. В дальнейшем выставила объявление о его продаже в Сети за 90 тысяч рублей.



С помощью камер видеонаблюдения в заведении сотрудники полиции вычислили злоумышленницу.



В настоящее время телефон был изъят.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».



