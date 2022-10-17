В Улан-Удэ полицейские поймали воровку из бара

Украденный телефон она пыталась продать за 90 тысяч
12 октября в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от горожанки о краже. 33-летняя женщина сообщила о хищении денег и дорогого мобильного телефона. Пропажу она обнаружила после ночного посещения бара, сообщили в МВД по Бурятии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастна 29-летняя ранее судимая женщина.
В ту ночь злоумышленница познакомилась в баре с потерпевшей. Они неоднократно сидели вместе за столиком, и танцевали на танцполе.
Когда потерпевшая в очередной раз была на танцплощадке, подозреваемая села за её столик и достала из чужой сумки банковскую карту. В дальнейшем по карте она совершила ряд покупок, среди которых был алкоголь, сигареты, и продукты, купленные в ближайшем магазине. Вернувшись в бар, она угощала ими своих подруг. Ущерб от этого составил более двух тысяч рублей.
Позже таким же методом злоумышленница украла и мобильный телефон. В дальнейшем выставила объявление о его продаже в Сети за 90 тысяч рублей.
С помощью камер видеонаблюдения в заведении сотрудники полиции вычислили злоумышленницу.
В настоящее время телефон был изъят.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
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