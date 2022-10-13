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Житель Бурятии на суде «вспомнил» о детях, которым никогда не помогал

Житель Бурятии на суде «вспомнил» о детях, которым никогда не помогал
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина совершил несколько преступлений, и его приговорили к длительному лишению свободы

Ещё в январе 2014 года ранее неоднократно судимый житель села Мухоршибирь приготовил к сбыту в лечебное исправительное учреждение № 5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) более 800 граммов гашиша. Однако его задержали с поличным.

С самого начала пытался избежать уголовной ответственности. Мужчина заявлял, что в его посылки были не наркотики, а дрожжи. Однако в конце судебного следствия признал вину в содеянном и заявил о чистосердечном раскаянии.

Подсудимый в последнем слове «вспомнил» и о двух маленьких детях, отцовство в отношении которых не устанавливал и которых фактически не содержал, и о матери, в отношении которой совершил два преступления. Суду он обещал «начать новую жизнь». Однако эти обстоятельства не были признаны смягчающими наказание.

- М., который за истекшее время был несколько раз судим, и отбывает срок за убийство, совершённое с особой жестокостью, суд за неоконченный сбыт наркотиков в исправительном учреждении в крупном размере назначил семь лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а по совокупности с наказанием за предыдущие преступления – всего 23 года лишения свободы, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.

В адрес органов, допустивших волокиту при расследовании дела, суд вынес частное постановление.

Приговор в законную силу не вступил.

наркотики суд

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