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Улан-удэнца, зарезавшего 17-летнего пасынка, приговорили к 22 годам

Улан-удэнца, зарезавшего 17-летнего пасынка, приговорили к 22 годам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Страшное событие произошло в день рождения маленькой дочери мужчины

10 октября Верховный суд Бурятии провозгласил приговор в отношении 47-летнего улан-удэнца, убившего 17-летнего пасынка. Также мужчина пытался убить свою жену.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагическое событие произошло вечером 13 мая в Улан-Удэ на улице Хоца Намсараева. Пара жила там вместе с 17-летним сыном женщины и общей маленькой дочерью.

У девочки был день рождения, и она с матерью и братом днём гуляла и каталась на аттракционах в парке. Её отец к семье не присоединился, вместо это он весь день в квартире распивал спиртное.

Вечером, когда мать с детьми вернулась домой, пьяный мужчина стал оскорблять её и попытался выгнать из дома. За маму вступился сын и заслонил её от агрессивного отчима. Тогда мужчина схватил нож и ударил им подростка в грудь.

К упавшему ребёнку подбежала мать и склонилась над ним. Пьяный нападавший, продолжая орудовать ножом, нанёс женщине удар в живот.

После он убежал из квартиры. Раненая женщина, теряя сознание, успела позвонить в скорую.

Женщину спасти удалось, а подросток от полученных ранений через несколько дней скончался в больнице.

Убийцу в тот же день задержали на улице сотрудники патрульной службы полиции.

На суде мужчина свою вину признал частично. Он заявил, что всё это произошло «в результате аморального поведения женщины», а убивать супругу и пасынка он не собирался. Но при этом мужчина понимал, что устроил расправу на глазах у своей маленькой дочери.

- В ходе судебного следствия доводы подсудимого не нашли своего подтверждения. Вина подсудимого в совершении им преступлений подтверждена совокупностью согласующихся между собой доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз и другими доказательствами, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Приговором суда убийце назначено 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.
убийство

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