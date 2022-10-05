В Бурятии с начала года насмерть сбили 21 пешехода

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

В том числе погибли два ребёнка



В Бурятии практически каждое четвёртое происшествие на дороге связано с наездом на пешеходов.



За девять месяцев зарегистрировано 179 наездов на пешеходов. 21 человек погиб (в том числе два ребёнка). 166 человек получили травмы различной степени тяжести (39 из них – дети).



- Большинство наездов на пешеходов произошли вне пешеходных переходов – 116 ДТП. На пешеходных переходах зарегистрировано 63 наезда: из них 48 – на нерегулируемых, 15 – на регулируемых пешеходных переходах. Практически 30% происшествий с участием пешеходов (48 ДТП) происходят в темное время суток. По собственной неосторожности пеших участников дорожного движения зафиксировано 67 ДТП, в которых 14 граждан погибли и 54 ранены, - сообщили в УГИБДД по Бурятиию



В Улан-Удэ установлены автоматизированные комплексы, фиксирующие непредоставление преимущества в движении пешеходу. С начала года зафиксировано 9400 нарушений.



