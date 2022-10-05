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В Бурятии с начала года насмерть сбили 21 пешехода

В Бурятии с начала года насмерть сбили 21 пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В том числе погибли два ребёнка

В Бурятии практически каждое четвёртое происшествие на дороге связано с наездом на пешеходов.

За девять месяцев зарегистрировано 179 наездов на пешеходов. 21 человек погиб (в том числе два ребёнка). 166 человек получили травмы различной степени тяжести (39 из них – дети).

- Большинство наездов на пешеходов произошли вне пешеходных переходов – 116 ДТП. На пешеходных переходах зарегистрировано 63 наезда: из них 48 – на нерегулируемых, 15 – на регулируемых пешеходных переходах. Практически 30% происшествий с участием пешеходов (48 ДТП) происходят в темное время суток. По собственной неосторожности пеших участников дорожного движения зафиксировано 67 ДТП, в которых 14 граждан погибли и 54 ранены, - сообщили в УГИБДД по Бурятиию

В Улан-Удэ установлены автоматизированные комплексы, фиксирующие непредоставление преимущества в движении пешеходу. С начала года зафиксировано 9400 нарушений.

ДТП смерть

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