Полицейские Бурятии поймали прятавшегося 20 лет сбытчика фальшивок

Его нашли в Ингушетии



Полицейские Бурятии задержали 18 человек, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске. Произошло это во время второго этапа операции «Розыск».



- В результате мероприятия полицейскими задержано 18 фигурантов, трое из которых находились в розыске за МВД по Бурятии, двое разыскивались ГУ МВД России по Московской и Иркутской областям, ещё один задержанный – департаментом полиции Акмолинской области Республики Казахстан. Остальные числились в розыске за региональным подразделением УФСИН, Следственным комитетом, судами республики, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.



Кроме того, полицейские установили местонахождение двоих без вести пропавших и идентифицировали личность одного прежде неопознанного трупа.



Шесть пойманных находились в розыске за совершение тяжких преступлений.







Так, сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии в Республике Ингушетия задержали 64-летнего злоумышленника. Мужчина, который обвинялся в сбыте поддельных денег в крупном размере, скрывался от следственных органов Бурятии около 20 лет.



В Казахстане по инициативе бурятских полицейских задержан разыскиваемый 32-летний уроженец Западной Азии. Он подозревается в умышленном повреждении чужого имущества в Северобайкальске, а также двух эпизодах повторного управления автомобиля в нетрезвом виде.



В Муйском районе задержан 28-летний уроженец Казахстана. Он находился в межгосударственном розыске за Степногорским районным отделом полиции Акмолинской области Республики Казахстан по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.



Мужчина этапирован в Республику Казахстан для дальнейшего разбирательства по уголовному делу.







