04 октября

03 октября

Популярное

Полицейские Бурятии поймали прятавшегося 20 лет сбытчика фальшивок

Полицейские Бурятии поймали прятавшегося 20 лет сбытчика фальшивок
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Его нашли в Ингушетии

Полицейские Бурятии задержали 18 человек, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске. Произошло это во время второго этапа операции «Розыск».

- В результате мероприятия полицейскими задержано 18 фигурантов, трое из которых находились в розыске за МВД по Бурятии, двое разыскивались ГУ МВД России по Московской и Иркутской областям, ещё один задержанный – департаментом полиции Акмолинской области Республики Казахстан. Остальные числились в розыске за региональным подразделением УФСИН, Следственным комитетом, судами республики, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Кроме того, полицейские установили местонахождение двоих без вести пропавших и идентифицировали личность одного прежде неопознанного трупа.

Шесть пойманных находились в розыске за совершение тяжких преступлений.

 
Так, сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии в Республике Ингушетия задержали 64-летнего злоумышленника. Мужчина, который обвинялся в сбыте поддельных денег в крупном размере, скрывался от следственных органов Бурятии около 20 лет.

В Казахстане по инициативе бурятских полицейских задержан разыскиваемый 32-летний уроженец Западной Азии. Он подозревается в умышленном повреждении чужого имущества в Северобайкальске, а также двух эпизодах повторного управления автомобиля в нетрезвом виде.

В Муйском районе задержан 28-летний уроженец Казахстана. Он находился в межгосударственном розыске за Степногорским районным отделом полиции Акмолинской области Республики Казахстан по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Мужчина этапирован в Республику Казахстан для дальнейшего разбирательства по уголовному делу.



полиция федеральный розыск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии доверчивые пенсионеры стали жертвой строителя-афериста
В Бурятии доверчивые пенсионеры стали жертвой строителя-афериста
Происшествия, 04.10.2022
Мошенник всё время обманывал, а пожилые люди продолжали ему верить
Зарезавший напарника житель Бурятии не смог обжаловать приговор
Зарезавший напарника житель Бурятии не смог обжаловать приговор
Происшествия, 04.10.2022
Мужчина посчитал назначенное наказание суровым
В Бурятии работник предприятия загрязнил три ручья
В Бурятии работник предприятия загрязнил три ручья
Происшествия, 04.10.2022
Нарушитель возместил ущерб в ходе расследования уголовного дела 
В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку
В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку
Происшествия, 04.10.2022
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём 
Пожар, унёсший жизни четырёх человек в Бурятии, начался в подъезде
Пожар, унёсший жизни четырёх человек в Бурятии, начался в подъезде
Происшествия, 04.10.2022
Следователи раскрыли некоторые детали трагического пожара
В Бурятии раскрыли кражу из автомобиля
В Бурятии раскрыли кражу из автомобиля
Происшествия, 03.10.2022
Обвиняемый предстанет перед судом
В Забайкалье за лето изъяли 450 кг наркотиков
В Забайкалье за лето изъяли 450 кг наркотиков
Происшествия, 03.10.2022
Свыше 600 забайкальцев привлекли к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков
В Бурятии браконьеры заставляют косуль мучительно умирать
В Бурятии браконьеры заставляют косуль мучительно умирать
Происшествия, 03.10.2022
Во время миграции животные попадают в коварно расставленные петли
В Иркутской области раскрыли незаконную рубку леса на 4 млн рублей
В Иркутской области раскрыли незаконную рубку леса на 4 млн рублей
Происшествия, 03.10.2022
Лес незаконно рубили в отдалённой болотистой местности
В Улан-Удэ вор дважды залезал в дом бывшей возлюбленной
В Улан-Удэ вор дважды залезал в дом бывшей возлюбленной
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек ходил на кражи по ночам
В Селенгинском районе Бурятии пять дней подряд будут отключать свет
В Селенгинском районе Бурятии пять дней подряд будут отключать свет
Происшествия, 03.10.2022
Электричество планируют отключать в рабочие часы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^