В Бурятии доверчивые пенсионеры стали жертвой строителя-афериста

Мошенник всё время обманывал, а пожилые люди продолжали ему верить



33-летний житель Баунтовского района Бурятии признан судом виновным в мошенничестве.



В 2021 году в Viber-группе «Доска объявлений Баунт» он опубликовал объявление о том, что занимается строительством. В январе на объявление откликнулась пожилая семейная пара, которая собиралась строить дом. Их привлекла сравнительно невысокая стоимость стройки – 450 тысяч рублей.



В процессе переписки строитель-аферист понял, что заказчики очень доверчивые люди, и что их можно легко обмануть. Мужчина решил выманить деньги под предлогом предоплаты за строительство дома. На самом деле мошенник и не собирался начинать стройку.



Супруги сразу же согласились на его условия, в назначенное время мошенник приехал к ним домой. Для убедительности он составил договор, в котором указал вымышленные ФИО, и в условиях договора прописал, что аванс за стройку составляет 60 %, то есть 270 тысяч рублей.



Во время разговора с клиентами он очень старался произвести впечатление приятного, серьёзного и делового человека, чтобы они не заподозрили обман. Доверчивые супруги, увидев его впервые, даже не проверили документы и поверили на слово. В результате договор был подписан, потерпевшие тут же передали строителю наличными 270 тысяч рублей. А расписку о получении денег они попросить постеснялись.



Подрядчик попросил расчистить территорию двора, пообещав, что вскоре завезёт стройматериалы и начнёт работу, и уехал.



Спустя полтора месяца клиенты забеспокоились, поскольку стройматериалы так никто и не привёз, строительную бригаду они тоже ни разу не видели. Да и сам подрядчик на их вопросы, когда же наконец, начнётся стройка, всё время изворачивался, просил подождать, ссылаясь то на заболевших коронавирусом строителей, то на занятость бригады, а потом и вовсе перестал выходить на связь.



Когда пенсионеры наконец, поняли, что подрядчик их обманул, они начали самостоятельно искать его. Вскоре нашлись общие знакомые, которые назвали строителя «настоящим аферистом». Однако в полицию потерпевшие так и не стали обращаться.



Спустя пять месяцев мошенник успокоился, решив, что клиенты устали ждать его, и простились со своими деньгами.



Но однажды знакомый обманутого мужчины увидел возле магазина машину строителя. Он тут же сообщил об этом своему другу.



Вскоре глава семьи подъехал и потребовал от мошенника либо начать стройку, либо вернуть деньги. Но и в этот раз в ход пошла старая история о том, что бригада заболела коронавирусом, и нужно подождать ещё совсем немного. Удивительно, но потерпевший опять ему поверил, и они разъехались.



Тут аферист понял, что ответственности ему не избежать, потому что ни денег, ни бригады у него не было, и мучительно пытался найти выход из этой неприятной ситуации.



Через пять дней мошенник обратился в полицию с заявлением о попытке поджога его машины, указав, что подозревает того самого друга обманутого пенсионера. Но опытные сыщики в историю с поджогом не поверили, и быстро выяснили, что произошло. Вскоре мошенник сам признался в хищении денег.



В судебном заседании мужчина вину в предъявленном обвинении признал полностью. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учёл раскаяние в содеянном, наличие на иждивении маленького ребёнка, положительные характеристики, активное способствование расследованию преступления. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.



- Приговором мужчина признан виновным в мошенничестве. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года, - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.



Гражданский иск удовлетворён, с горе-строителя взыскано в пользу потерпевшего 270 тысяч рублей. Также с него взысканы в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 8100 рублей, связанные с вознаграждением адвокату за оказание юридической помощи в ходе судебного разбирательства.



