Водителей просят быть внимательными на дороге
В настоящее время с 13 км по 40 км автомобильной дороги Улан-Удэ -Турунтаево - Курумкан проводятся противогололедные мероприятия. Работает пескоразбрасывательная и другая техника. Дорожная бригада приступила к работам с 6 утра. Движение транспорта по дороге продолжается.
- Просим учитывать этот факт и быть внимательнее водителей, которые ещё не переобули летнюю резину,- отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
В пресс-службе министерства транспорта Бурятии отмечают, что ГКУ «Бурятрегионавтодор» организована круглосуточная работа ситуационного центра. В случае аварии или сложной дорожной ситуации необходимо позвонить дежурному по номеру 8(3012) 55-20-55. Центр работает в тесном взаимодействии с МЧС, управлением ГИБДД по Бурятии и другими дорожными службами.
На перевале «Пыхта» в Бурятии проводятся противогололедные мероприятия
Происшествия, Фото:
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