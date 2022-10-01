На перевале «Пыхта» в Бурятии проводятся противогололедные мероприятия

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Водителей просят быть внимательными на дороге



В настоящее время с 13 км по 40 км автомобильной дороги Улан-Удэ -Турунтаево - Курумкан проводятся противогололедные мероприятия. Работает пескоразбрасывательная и другая техника. Дорожная бригада приступила к работам с 6 утра. Движение транспорта по дороге продолжается.



- Просим учитывать этот факт и быть внимательнее водителей, которые ещё не переобули летнюю резину,- отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».



В пресс-службе министерства транспорта Бурятии отмечают, что ГКУ «Бурятрегионавтодор» организована круглосуточная работа ситуационного центра. В случае аварии или сложной дорожной ситуации необходимо позвонить дежурному по номеру 8(3012) 55-20-55. Центр работает в тесном взаимодействии с МЧС, управлением ГИБДД по Бурятии и другими дорожными службами.



