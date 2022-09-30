Жительница Иркутской области незаконно получила 135 тысяч от соцзащиты

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина работала и получала социальное пособие



Как выяснила прокурорская проверка, жительница Боханского района Иркутской области не предоставила в орган социальной защиты сведения об увеличении дохода в связи с совмещением ею нескольких должностей по месту работу. При фактическом отсутствии права получила с марта 2021 года по июнь 2022 года социальные пособия на сумму свыше 135 тысяч рублей, чем причинила ущерб уполномоченному органу.



По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

