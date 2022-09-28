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Житель Бурятии попался с купленными водительскими правами

Житель Бурятии попался с купленными водительскими правами
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчину задержали дорожные полицейские

В Баргузинском районе Бурятии на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево- Курумкан - Новый Уоян сотрудники ДПС остановили автомобиль. При проверке документов 28-летний житель Заиграевского района предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение.

Экспертиза подтвердила, что изъятый документ не соответствует бланку Госзнака.

Выяснилось, что молодой человек был лишён водительских прав в прошлом году за езду в нетрезвом виде на 1,5 года.

По словам задержанного, в мае в интернете он заказал и оплатил изготовление поддельного водительского удостоверения. Спустя несколько дней документ был готов.

- Сколько заплатили? – спросил автоинспектор у задержанного.
- Немного, - ответил автомобилист.
- А как получили?
- В конверте прислали.

 
В отношении молодого человека полицейские составили административный протокол за управление автомобилем водителем, лишённым такого права.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание изготовителя поддельного бланка, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Дорожные полицейские напомнили, что изготовитель поддельного удостоверения несёт уголовную ответственность по ч.1 ст. 327 УК РФ. Покупатель же поддельного водительского удостоверения несёт ответственность, предусмотренную ч.3 ст. 327 УК РФ.

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