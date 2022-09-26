Ребёнок находится в ожоговом отделении
24 сентября около трёх часов дня в посёлке Усть-Балей Иркутского района произошёл пожар в частном жилом доме в переулке Кузнечный. В результате ожоги получил семилетний мальчик, которого из дома вынес отец. С полученными травмами ребёнка госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. За его состоянием следят медики, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В связи с произошедшим прокуратура Иркутского района начала проверку.
- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также причинам и условиям произошедшего, - сообщает пресс-службе областного надзорного органа.
По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Иркутской области на пожаре пострадал мальчик
Происшествия, Фото:
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