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В Иркутской области на пожаре пострадал мальчик

В Иркутской области на пожаре пострадал мальчик
Происшествия,  Фото:pexels.com
Ребёнок находится в ожоговом отделении

24 сентября около трёх часов дня в посёлке Усть-Балей Иркутского района произошёл пожар в частном жилом доме в переулке Кузнечный. В результате ожоги получил семилетний мальчик, которого из дома вынес отец. С полученными травмами ребёнка госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. За его состоянием следят медики, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В связи с произошедшим прокуратура Иркутского района начала проверку.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также причинам и условиям произошедшего, - сообщает пресс-службе областного надзорного органа.

По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Иркутская область пожар

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