В Бурятии учитель физкультуры потушил пожар в школе

Из школы эвакуировали более 500 учеников



Утром 26 сентября на пульт пожарной охраны в Заиграевском районе Бурятии поступило сообщение о пожаре в Онохойской средней школе №1. Там загорелась проводка, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



К месту вызова выехал боевой расчёт пожарной части №70.



Из школы эвакуировали 555 учеников и 47 работников.



Пожар потушил учитель физкультуры. Сперва он отключил электроэнергию на первом этаже, а затем ликвидировал возгорание огнетушителем до прибытия пожарных.



Пострадавших нет.



Сейчас учебный процесс приостановлен.





