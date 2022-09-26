Из школы эвакуировали более 500 учеников
Утром 26 сентября на пульт пожарной охраны в Заиграевском районе Бурятии поступило сообщение о пожаре в Онохойской средней школе №1. Там загорелась проводка, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
К месту вызова выехал боевой расчёт пожарной части №70.
Из школы эвакуировали 555 учеников и 47 работников.
Пожар потушил учитель физкультуры. Сперва он отключил электроэнергию на первом этаже, а затем ликвидировал возгорание огнетушителем до прибытия пожарных.
Пострадавших нет.
Сейчас учебный процесс приостановлен.
В Бурятии учитель физкультуры потушил пожар в школе
Происшествия, Фото:
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