26 сентября

25 сентября

Популярное

В Бурятии учитель физкультуры потушил пожар в школе

В Бурятии учитель физкультуры потушил пожар в школе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из школы эвакуировали более 500 учеников

Утром 26 сентября на пульт пожарной охраны в Заиграевском районе Бурятии поступило сообщение о пожаре в Онохойской средней школе №1. Там загорелась проводка, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

К месту вызова выехал боевой расчёт пожарной части №70.

Из школы эвакуировали 555 учеников и 47 работников. 

Пожар потушил учитель физкультуры. Сперва он отключил электроэнергию на первом этаже, а затем ликвидировал возгорание огнетушителем до прибытия пожарных.

Пострадавших нет.

Сейчас учебный процесс приостановлен.


пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии учитель физкультуры потушил пожар в школе
В Бурятии учитель физкультуры потушил пожар в школе
Происшествия, 26.09.2022
Из школы эвакуировали более 500 учеников
В Иркутской области задержали 23-летнего закладчика «синтетики»
В Иркутской области задержали 23-летнего закладчика «синтетики»
Происшествия, 26.09.2022
Парень спрятал около 100 закладок с наркотиками
В Улан-Удэ пьяная женщина дебоширила в трамвае
В Улан-Удэ пьяная женщина дебоширила в трамвае
Происшествия, 26.09.2022
Хулиганку задержали росгвардейцы
В Бурятии шестилетнего мальчика сбили на «зебре»
В Бурятии шестилетнего мальчика сбили на «зебре»
Происшествия, 26.09.2022
У девушки, управлявшей автомобилем, нет водительских прав
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 26.09.2022
Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём 
Забайкальцев оштрафовали на 1,7 млн за незаконную добычу золота
Забайкальцев оштрафовали на 1,7 млн за незаконную добычу золота
Происшествия, 26.09.2022
Также у «чёрных» старатели изъяли технику 
Житель Бурятии на угнанном авто уехал в Забайкалье
Житель Бурятии на угнанном авто уехал в Забайкалье
Происшествия, 26.09.2022
Сельчанина приговорили к трём годам колонии 
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 26.09.2022
Инцидент произошёл в выходные 
В Бурятии столкнулись мотоцикл и легковушка
В Бурятии столкнулись мотоцикл и легковушка
Происшествия, 25.09.2022
После осмотра медиками водитель мотоцикла был отпущен домой
Заблудившихся сборщиков дикоросов разыскали в Бурятии
Заблудившихся сборщиков дикоросов разыскали в Бурятии
Происшествия, 25.09.2022
Поисково-спасательные работы проводились в Кабанском районе
В Бурятии фургон съехал в реку
В Бурятии фургон съехал в реку
Происшествия, 24.09.2022
Авария произошла на федеральной трассе
Житель Бурятии избил знакомую кочергой
Житель Бурятии избил знакомую кочергой
Происшествия, 24.09.2022
У пострадавшей диагностированы рвано-ушибленные раны головы, туловища и переломы ребер

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^