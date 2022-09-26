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В Бурятии потушили лесной пожар

В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по дотушиванию лесного пожара в Закаменском районе. Он возник 23 сентября из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 137 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 7 га. Возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

На утро 26 сентября новых лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.

Лесники просят жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.


лесные пожары

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