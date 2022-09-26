Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по дотушиванию лесного пожара в Закаменском районе. Он возник 23 сентября из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 137 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 7 га. Возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
На утро 26 сентября новых лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.
Лесники просят жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, Фото:
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