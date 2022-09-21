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В Бурятии членам ОПГ «чёрных» лесорубов назначили реальные сроки

В Бурятии членам ОПГ «чёрных» лесорубов назначили реальные сроки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они нанесли ущерб почти на 10 миллионов рублей

Прибайкальский районный суд в Бурятии вынес приговор в отношении десяти участников организованной преступной группы «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 9,8 млн рублей. Они признаны виновными в совершении девяти преступлений по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая организованной группой в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 260 УК РФ),

- В июне 2019 года лесозаготовитель с целью незаконной рубки леса создал организованную группу, в которую вовлек девятерых местных жителей. На себя он взял функции руководителя. Остальные соучастники подыскивали места для рубок, спиливали и осуществляли первичную обработку деревьев. С июня по сентябрь 2019 года на территории Прибайкальского лесничества злоумышленники совершили девять незаконных рубок. Ущерб лесному фонду составил 9,8 миллионов рублей. Преступная деятельность группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Суд назначил организатору преступной группы 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, участникам группы – от 2 лет 4 месяцев до 4 лет в исправительных колониях общего и строгого режима.

В отношении одного из членов группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, судебное решение вынесено ранее, уточнили в прокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования республиканского агентства лесного хозяйства о возмещении ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.
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