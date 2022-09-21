Житель Бурятии выплатил долг по алиментам после ареста машины

Два года отец делал нерегулярные выплаты



Три дня понадобилось жителю Джидинского района Бурятии, чтобы оплатить долг по алиментам на содержание своей дочери. Долг он погасил только после ареста автомобиля, сообщили в республиканском УФССП.



Особого энтузиазма поддерживать своего ребёнка отец не высказывал. Почти за два года при нерегулярных выплатах мужчина накопил долг в размере более 60 тысяч рублей. Дело дошло до того, что пришлось делать экспертизу ДНК, доказывающую отцовство должника.



Судебный пристав-исполнитель выносил постановления на взыскание денежных средств с банковских счётов должника, запрет на регистрационные действия с имуществом, проводил беседы, привлекал к административной ответственности. Но самым действенным оказался арест автомобиля.



- Судебный пристав-исполнитель выяснил, что в собственности у гражданина есть автомобиль марки Toyota. Чтобы побудить мужчину перечислить деньги, сотрудник наложил арест на транспортное средство и разъяснил ему, что если он не погасит задолженность, то арестованное имущество будет передано на реализацию. В кратчайшие сроки должник нашел деньги и выплатил весь долг,- сообщил заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии Константин Щукин.







