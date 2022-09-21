Два года отец делал нерегулярные выплаты
Три дня понадобилось жителю Джидинского района Бурятии, чтобы оплатить долг по алиментам на содержание своей дочери. Долг он погасил только после ареста автомобиля, сообщили в республиканском УФССП.
Особого энтузиазма поддерживать своего ребёнка отец не высказывал. Почти за два года при нерегулярных выплатах мужчина накопил долг в размере более 60 тысяч рублей. Дело дошло до того, что пришлось делать экспертизу ДНК, доказывающую отцовство должника.
Судебный пристав-исполнитель выносил постановления на взыскание денежных средств с банковских счётов должника, запрет на регистрационные действия с имуществом, проводил беседы, привлекал к административной ответственности. Но самым действенным оказался арест автомобиля.
- Судебный пристав-исполнитель выяснил, что в собственности у гражданина есть автомобиль марки Toyota. Чтобы побудить мужчину перечислить деньги, сотрудник наложил арест на транспортное средство и разъяснил ему, что если он не погасит задолженность, то арестованное имущество будет передано на реализацию. В кратчайшие сроки должник нашел деньги и выплатил весь долг,- сообщил заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии Константин Щукин.
Житель Бурятии выплатил долг по алиментам после ареста машины
Происшествия, Фото:
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